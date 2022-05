Nuovi contenuti e curiosità, l`Aeronautica Militare “atterra” su Tik Tok (Di lunedì 9 maggio 2022) l`Aeronautica Militare, dal mese di maggio 2022, è anche su Tik Tok, la piattaforma social dedicata prevalentemente ai giovani fino a 25 anni, in cui è possibile condividere piccoli video, tra i 15 e 60 secondi. Nel giro di poche ore dal suo esordio, il canale ufficiale @aeronauticaMilitare ha registrato quasi 14mila follower, 55mila "Like" ed oltre 300mila visualizzazioni per i primi video pubblicati, dedicati alle Frecce Tricolori e al giuramento degli allievi del corso Centauro VI all`Accademia Aeronautica di Pozzuoli (Na).L`account su Tik Tok della Forza Armata ha lo scopo di far conoscere a un pubblico sempre più ampio e, soprattutto, giovane l`Aeronautica Militare che, con il suo impegno quotidiano al servizio del Paese, si appresta a celebrare il centenario della propria costituzione, il 28 ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 9 maggio 2022), dal mese di maggio 2022, è anche su Tik Tok, la piattaforma social dedicata prevalentemente ai giovani fino a 25 anni, in cui è possibile condividere piccoli video, tra i 15 e 60 secondi. Nel giro di poche ore dal suo esordio, il canale ufficiale @aeronauticaha registrato quasi 14mila follower, 55mila "Like" ed oltre 300mila visualizzazioni per i primi video pubblicati, dedicati alle Frecce Tricolori e al giuramento degli allievi del corso Centauro VI all`Accademia Aeronautica di Pozzuoli (Na).L`account su Tik Tok della Forza Armata ha lo scopo di far conoscere a un pubblico sempre più ampio e, soprattutto, giovaneche, con il suo impegno quotidiano al servizio del Paese, si appresta a celebrare il centenario della propria costituzione, il 28 ...

Advertising

matteobusanelli : RT @giovannipuliti: Oggi esce il nuovo sito di Agile Reloaded Italia e di Agile Reloaded UK . E col sito arrivano nuovi colleghi stranieri… - seguoilkpoo : RT @filosophia10: gli eurofans si lamentano del fatto che mahmood e blanco non sanno le cose o che fanno figuracce gli italiani: non vedev… - _FedericaHere_ : RT @Shining__Star9: Mi fa molto ridere il fatto che nel fandom di Un Prof è tutto un 'riporto in tl questa cosa' perché non ci danno mai co… - APAudiovisivi : ??#Netflix venerdì ha inaugurato ufficialmente il suo ufficio italiano a Roma! Durante l'inaugurazione ha annunciato… - mightasmaayrkas : RT @Shining__Star9: Mi fa molto ridere il fatto che nel fandom di Un Prof è tutto un 'riporto in tl questa cosa' perché non ci danno mai co… -