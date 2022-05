Nuove accuse a Palamara, anche "affare molto vantaggioso" (Di lunedì 9 maggio 2022) Nuove accuse di corruzione, per l'esercizio della funzione e in atti giudiziari, per l'ex consigliere del Csm Luca Palamara da parte della Procura di Perugia. L'ex consigliere del Csm e sostituto ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 9 maggio 2022)di corruzione, per l'esercizio della funzione e in atti giudiziari, per l'ex consigliere del Csm Lucada parte della Procura di Perugia. L'ex consigliere del Csm e sostituto ...

Advertising

SeaWatchItaly : ??? «In Libia crimini contro l'umanità». Corte dell'Aja, nuove accuse sugli abusi. di @nelloscavo su @Avvenire_Nei - maybeloco : RT @EsercitoCrucian: Nuove accuse della signorina @FranJCarnovale al signor @DanieleRugani #ruganiGate - io_surf : RT @BaldoOld: Chissà se oggi #Gentiloni e #Minniti sentono più strizza del solito 'ora il nuovo procuratore è chiaro. «Gli abusi contro i… - Italiani_news : Nuove accuse di corruzione, per l’esercizio della funzione e in atti giudiziari, per Luca Palamara. #italianinews… - 55marti1 : La Nato “Non accetteremo mai l’annessione della Crimea”. Da Mosca nuove accuse agli Usa -