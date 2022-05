Nardi-Norrie, ATP Roma 2022: orario, programma, tv, streaming (Di lunedì 9 maggio 2022) Si concluderà domani, martedì 10 maggio, il primo turno del tabellone principale di singolare del torneo ATP Masters 1000 Roma 2022 di tennis: la terza giornata di incontri vedrà impegnati anche due tennisti italiani, tra i quali la wild card Luca Nardi, proveniente dalle prequalificazioni, che affronterà il britannico Cameron Norrie, testa di serie numero 9. Il match Nardi-Norrie sarà il secondo a partire dalle ore 11.00 sul Grandstand. La diretta tv del torneo sarà assicurata da Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming sarà assicurata da Sky Go e Now. Diretta live testuale del match su OA Sport. ORDINE DI GIOCO Roma 10 MAGGIO GrandstandDalle 11.00 Grigor Dimitrov VS (Q) Brandon Nakashima(WC) Luca Nardi VS (9) ... Leggi su oasport (Di lunedì 9 maggio 2022) Si concluderà domani, martedì 10 maggio, il primo turno del tabellone principale di singolare del torneo ATP Masters 1000di tennis: la terza giornata di incontri vedrà impegnati anche due tennisti italiani, tra i quali la wild card Luca, proveniente dalle prequalificazioni, che affronterà il britannico Cameron, testa di serie numero 9. Il matchsarà il secondo a partire dalle ore 11.00 sul Grandstand. La diretta tv del torneo sarà assicurata da Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, mentre la direttasarà assicurata da Sky Go e Now. Diretta live testuale del match su OA Sport. ORDINE DI GIOCO10 MAGGIO GrandstandDalle 11.00 Grigor Dimitrov VS (Q) Brandon Nakashima(WC) LucaVS (9) ...

