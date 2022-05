Mercedes Classe S ed EQS - A listino la guida assistita di livello 3 in Germania

(Di lunedì 9 maggio 2022) La-Benz ha reso disponibile inil pacchetto di Adas di3, denominato Drive Pilot. L'opzione è stata inserita nella gamma degli accessori dellaS e della EQS grazie alle nuove disposizioni legislative del Paese, che permettono ora di utilizzare questi sistemi su alcuni tratti autostradali. A fine anno in America, ma si pensa già al4 in parcheggio. Laè il primo costruttore al mondo ad aver raggiunto questo risultato: dopo la, la Casa conta di poter ottenere, entro la fine del 2022, un permesso analogo anche in California e Nevada. Il prossimo obiettivo è il raggiungimento del4, per il quale le vetture sono già predisposte, grazie al sistema Intelligent Park Pilot che sarà rilasciato ...

Advertising

callmeesse : Max e Charles stanno riaccendendo la passione di tanti che si era persa con il dominio assoluto della Mercedes e di… - hubofml : RT @guidaautonoma: La #Mercedes Classe S che si guida - quasi - da sola si può acquistare - incontrolsysil : RT @guidaautonoma: La #Mercedes Classe S che si guida - quasi - da sola si può acquistare - CodeWithTwitchi : RT @guidaautonoma: La #Mercedes Classe S che si guida - quasi - da sola si può acquistare - startzai : RT @guidaautonoma: La #Mercedes Classe S che si guida - quasi - da sola si può acquistare -

Quattroruote

VEDI ANCHEC All Terrain in video dal Salone di Monaco 2021C All Terrain: arriva la wagon tedesca in salsa SUV NuovaC: Don't Call Me Baby. Prova ...Secondo una prima ricostruzione da parte dei carabinieri, l'auto, unaA, guidata da un 25enne di Marostica, per cause in corso di accertamento è uscita di strada, finendo contro un ... Mercedes Classe S e EQS: a listino la guida assistita di livello 3 in Germania - Quattroruote.it Pronta consegna, Importo finanziabile, Occasione. 360° camera, Airbag posteriore, Airbag testa, Assistente abbaglianti, Chiamata automatica per emergenze, Chiusura centralizzata senza chiave, Chiusura ...Mercedes-Benz ingrana la marcia e supera la rivale Tesla nel sempre più in auge settore delle automobili a guida autonoma. La casa automobilistica tedesca ha infatti annunciato che il sistema di guida ...