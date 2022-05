Juventus - Inter, svolta totale: 'Ci saranno dei problemi' (Di lunedì 9 maggio 2022) Juventus - Inter, sfida cruciale per Allegri e Inzaghi Simone Inzaghi © LaPressePosizione delicata per Simone Inzaghi, stando a Stefano Agresti, della 'Gazzetta dello Sport'. A 'Radio Radio', il ... Leggi su calciomercato (Di lunedì 9 maggio 2022), sfida cruciale per Allegri e Inzaghi Simone Inzaghi © LaPressePosizione delicata per Simone Inzaghi, stando a Stefano Agresti, della 'Gazzetta dello Sport'. A 'Radio Radio', il ...

Advertising

forumJuventus : (TS) 'Verso la finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter: dubbio modulo per Allegri, c'è la tentazione Miretti'?… - SkySport : Juventus, Locatelli torna in gruppo: nel mirino la finale di Coppa Italia con l'Inter #SkySport #CoppaItalia… - Gazzetta_it : Paradosso Dybala: è l'unico che segna ma contro l'Inter potrebbe non giocare - Eurosport_IT : ?? Milan, Inter, Lotta salvezza ?? Lazio, Atalanta ?? Spezia, Juventus, Finale Coppa Italia #SerieA | #Pagellone - signorbanca : RT @cippiriddu: La Juventus è a -11 dal Milan col monte-ingaggi più alto della Serie A, con l'allenatore più pagato, con un centello speso… -