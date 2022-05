Il contadino cerca moglie su NOVE: puntate e orari (Di lunedì 9 maggio 2022) Il contadino cerca moglie è un programma tv della categoria reality che va in onda in chiaro su NOVE con una puntata di presentazione dei concorrenti seguita poi dalle puntate vere e proprie prima in onda per abbonati su Discoveryplus e poi in chiaro. Si tratta di un format in cui i contadini scelgono una compagna di vita tra varie pretendenti condotto da Gabriele Corsi giunto alla sesta edizione al via in autunno, con la puntata di presentazione dei contadini lunedì 9 maggio 2022. Il contadino cerca moglie – orari e puntate Il contadino cerca moglie va in onda in chiaro su NOVE ogni giovedì in prima serata alle 21,25 circa. È possibile rivedere tutte ... Leggi su ascoltitv (Di lunedì 9 maggio 2022) Ilè un programma tv della categoria reality che va in onda in chiaro sucon una puntata di presentazione dei concorrenti seguita poi dallevere e proprie prima in onda per abbonati su Discoveryplus e poi in chiaro. Si tratta di un format in cui i contadini scelgono una compagna di vita tra varie pretendenti condotto da Gabriele Corsi giunto alla sesta edizione al via in autunno, con la puntata di presentazione dei contadini lunedì 9 maggio 2022. IlIlva in onda in chiaro suogni giovedì in prima serata alle 21,25 circa. È possibile rivedere tutte ...

Advertising

ParliamoDiNews : Il Contadino Cerca Moglie speciale in onda lunedì 9 maggio 2022 su NOVE #CATALOGHI #nove #slider - antonio85484940 : RT @ANPIRomaPosti: La mattina dell’#8maggio 1944 #SigfridoBartocci è presso il contadino Carocci in località #CivitellaRanieri (#PG).Alla v… - CaldaroneCeres : RT @ANPIRomaPosti: La mattina dell’#8maggio 1944 #SigfridoBartocci è presso il contadino Carocci in località #CivitellaRanieri (#PG).Alla v… - SebaFicara : RT @ANPIRomaPosti: La mattina dell’#8maggio 1944 #SigfridoBartocci è presso il contadino Carocci in località #CivitellaRanieri (#PG).Alla v… - GiornaleLORA : Sul Nove Gabriele Corsi conduce “IL CONTADINO CERCA” -