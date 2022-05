Il candidato sindaco di Palermo Franco Miceli fa tappa ad Aquino (Di lunedì 9 maggio 2022) Anche a Monreale arriva la campagna elettorale del sindaco di Palermo, Franco Miceli, candidato dell’area di centrosinistra. Miceli, sostenuto da Pd e da Movimento 5 Stelle, sarà oggi ai campetti di calcetto Florio di via Aquino per presentare la propria candidatura e il programma del “Patto per Palermo”. L’appuntamento è per oggi, 9 maggio, alle (Monrealelive.it) Leggi su monrealelive (Di lunedì 9 maggio 2022) Anche a Monreale arriva la campagna elettorale deldidell’area di centrosinistra., sostenuto da Pd e da Movimento 5 Stelle, sarà oggi ai campetti di calcetto Florio di viaper presentare la propria candidatura e il programma del “Patto per”. L’appuntamento è per oggi, 9 maggio, alle (Monrealelive.it)

