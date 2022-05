Hunziker positiva | Valeria Graci a Striscia

(Di lunedì 9 maggio 2022) Scotti eMichelleè risultataa un test rapido per il rilevamento del Covid-19 e stasera non potrà condurrela notizia insieme a Gerry Scotti. Dietro al bancone del Tg satirico di Antonio Ricci – in attesa del risultato del tampone molecolare di– torna in veste di conduttrice, già inviata didal 2014, famosa per le sue imitazioni, da Peppia Pig a Ursula von Der Leyen.aveva condottoin coppia con Gerry Scotti già in marzo per un paio di puntate.

Michelleal tampone: cos'è successo Come tutti coloro che lavorano in tv, anche la nota conduttrice oggi si è sottoposta come di consueto ai controlli anti Covid. Ed è proprio in ...Michelle: "Setta mi allontanò dalla famiglia"/ "Maga Clelia mi diceva che" Come si legge infatti sul profilo Instagram di Striscia la Notizia: 'Michelleè risultataal ...Anche in quella occasione, a sedersi dietro il bancone era stata Valeria Graci. Al mio posto ci sarà Valeria Graci, che è bravissima Anche Michelle Hunziker è risultata positiva al test rapido per il ...Questa volta invece va meglio: nessun sintomo e la voglia di tornare in onda, in diretta con Striscia la notizia e proprio al fianco di Gerry Scotti, il prima possibile! Per Michelle è la seconda volt ...