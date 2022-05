Gualtieri vuole rilanciare via Veneto con i limiti di velocità. Pingitore: «Servono eventi e teatri» (Di lunedì 9 maggio 2022) «Quando passo per Via Veneto mi si stringe il cuore, la strada è completamente abbandonata. L’idea di rianimarla non sarà certo una impresa facile, quell’epoca forse non tornerà più, ma sarebbe perlomeno auspicabile per superare lo squallore attuale». Pier Francesco Pingitore si mostra scettico rispetto al piano di riqualificazione di Via Veneto proposto dal Pd, che prevede nuovi marciapiedi, una zona con il limite di velocità a 30 chilometri orari e strisce pedonali rialzate. «Sinceramente l’idea di allargare ancor di più i marciapiedi mi lascia perplesso», ha spiegato lo storico patron del Bagaglino, per il quale piuttosto «sarebbe opportuno stimolare la frequentazione della via con eventi culturali, incrementando bar e ristoranti e centri di ritrovo letterari e teatrali». La “Dolce Vita” è solo un ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 9 maggio 2022) «Quando passo per Viami si stringe il cuore, la strada è completamente abbandonata. L’idea di rianimarla non sarà certo una impresa facile, quell’epoca forse non tornerà più, ma sarebbe perlomeno auspicabile per superare lo squallore attuale». Pier Francescosi mostra scettico rispetto al piano di riqualificazione di Viaproposto dal Pd, che prevede nuovi marciapiedi, una zona con il limite dia 30 chilometri orari e strisce pedonali rialzate. «Sinceramente l’idea di allargare ancor di più i marciapiedi mi lascia perplesso», ha spiegato lo storico patron del Bagaglino, per il quale piuttosto «sarebbe opportuno stimolare la frequentazione della via conculturali, incrementando bar e ristoranti e centri di ritrovo letterari e teatrali». La “Dolce Vita” è solo un ...

