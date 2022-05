Gli studi legali Bastianini-Carnelutti e Schiavello verso l’integrazione: Così allarghiamo il nostro mercato (Di lunedì 9 maggio 2022) Nasce l’alleanza tra studio Legale Bastianini Carnelutti e Schiavello & Co studio Legale. “Le due boutique legali – si legge in una nota – uniscono competenze ed esperienza dando vita a una sinergia strategica che arricchisce sensibilmente l’offerta dei propri servizi in un ampio quadro multidisciplinare. Essa rappresenta la prima fase di un progetto strategico inclusivo di più ampio respiro, destinato a vedere una progressiva integrazione tra i due studi secondo una logica di graduale sviluppo territoriale. Competenze complementari, visione e obiettivi comuni hanno giocato un ruolo centrale nel favorire la genesi del progetto”. I due studi alleati comprendono un team formato da più di 12 professionisti e sedi a Milano e Roma.“L’alleanza dei due ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 9 maggio 2022) Nasce l’alleanza trao Legale& Coo Legale. “Le due boutique– si legge in una nota – uniscono competenze ed esperienza dando vita a una sinergia strategica che arricchisce sensibilmente l’offerta dei propri servizi in un ampio quadro multidisciplinare. Essa rappresenta la prima fase di un progetto strategico inclusivo di più ampio respiro, destinato a vedere una progressiva integrazione tra i duesecondo una logica di graduale sviluppo territoriale. Competenze complementari, visione e obiettivi comuni hanno giocato un ruolo centrale nel favorire la genesi del progetto”. I duealleati comprendono un team formato da più di 12 professionisti e sedi a Milano e Roma.“L’alleanza dei due ...

Advertising

ladyonorato : Tranquilli, il @MinisteroSalute continuerà ad ignorare questo e tutti gli altri studi scientifici verificati e pubb… - fattoquotidiano : Regione Lombardia compra robot chirurgici, ma gli studi dicono che sono costosi e vanno ancora sperimentati. Intant… - ladyonorato : Ma oggi come ieri, @MinisteroSalute, @Aifa_ufficiale e #EMA continuano a ignorare dolosamente tutti i dati, gli stu… - kiarobsten : @alexfuse @stebellentani @carlo_canepa @PagellaPolitica È da cestinare solo quello che non conferma le loro idee. I… - JStraccini : Fantastico, ne usciremo migliori! Come no: mi mancava lo scienziato che fra le righe spera ci rimanga secco di covi… -