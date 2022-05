Francesco Renga torna in radio con il singolo Mille errori (Di lunedì 9 maggio 2022) che presenterà dal vivo nel tour estivo Francesco Renga torna in radio con Mille errori (Epic / Sony Music), il nuovo singolo fuori venerdì 13 maggio. Il brano è disponibile in pre-save e pre add qui: https://forms.sonymusicfans.com/campaign/Francesco-Renga-Millerrori/. Prodotto da Umberto Iervolino e mixato da Pino “Pinaxa” Pischetola, Mille errori è una ballad introspettiva che parla di bilanci, del riconoscersi negli errori che si sono commessi nel corso della propria vita e nell’accettarsi per ciò che si è, con pregi e difetti. L’artista tornerà live da luglio in tutta Italia con Estate 2022. Queste la date al momento confermate: il 19 luglio in Piazza Trento e ... Leggi su spettacolo.eu (Di lunedì 9 maggio 2022) che presenterà dal vivo nel tour estivoincon(Epic / Sony Music), il nuovofuori venerdì 13 maggio. Il brano è disponibile in pre-save e pre add qui: https://forms.sonymusicfans.com/campaign/rrori/. Prodotto da Umberto Iervolino e mixato da Pino “Pinaxa” Pischetola,è una ballad introspettiva che parla di bilanci, del riconoscersi negliche si sono commessi nel corso della propria vita e nell’accettarsi per ciò che si è, con pregi e difetti. L’artista tornerà live da luglio in tutta Italia con Estate 2022. Queste la date al momento confermate: il 19 luglio in Piazza Trento e ...

