Ex Ilva, M5s-Pd-Leu votano contro il governo sui soldi dirottati dalle bonifiche. Iv si astiene. Salvini: “Scorretti, Draghi deve intervenire” (Di lunedì 9 maggio 2022) Una nuova spaccatura, plastica. Questa volta sull’Ilva di Taranto. M5s, Partito Democratico da una parte, Lega e Forza Italia dall’altra e Italia Viva (come Fratelli d’Italia) nel mezzo. La maggioranza si divide su un emendamento al decreto Ucraina bis proposto dal Movimento Cinque Stelle, al quale il governo aveva dato parere contrario. La contesa sono i soldi destinati alle bonifiche che il provvedimento sposta all’attività produttiva di Acciaierie d’Italia. Un tesoretto di circa 150 milioni di euro che verrebbe dirottato per permettere al siderurgico di restare in vita puntando sulla decarbonizzazione. Con un emendamento a prima firma Mario Turco, senatore e vicepresidente del M5s, presentato in commissione Industria e Finanze di Palazzo Madama, i Cinque Stelle hanno provato a ‘correggere’ la decisione del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022) Una nuova spaccatura, plastica. Questa volta sull’di Taranto. M5s, Partito Democratico da una parte, Lega e Forza Italia dall’altra e Italia Viva (come Fratelli d’Italia) nel mezzo. La maggioranza si divide su un emendamento al decreto Ucraina bis proposto dal Movimento Cinque Stelle, al quale ilaveva dato parere contrario. La contesa sono idestinati alleche il provvedimento sposta all’attività produttiva di Acciaierie d’Italia. Un tesoretto di circa 150 milioni di euro che verrebbe dirottato per permettere al siderurgico di restare in vita puntando sulla decarbonizzazione. Con un emendamento a prima firma Mario Turco, senatore e vicepresidente del M5s, presentato in commissione Industria e Finanze di Palazzo Madama, i Cinque Stelle hanno provato a ‘correggere’ la decisione del ...

Advertising

TV7Benevento : **Ex-Ilva: Collina, 'mi assumo responsabilità, Pd per no, ma M5S hanno forzato'** - - lucianoghelfi : #Salvini alla vigilia del viaggio di #Draghi in #USA: grande fiducia che l’Italia sia protagonista della distension… - stranifattinews : Ex Ilva, nuovo stop a fondi bonifiche. A rischio tenuta della maggioranza in Senato, Turco (M5S): “Ennesimo schia... - Angela3v999 : L’inceneritore di Roma la nuova #ilva ?? Sempre dalla parte dei disfattisti stanno … Perché? #m5s - marioturco_m5s : Respinto emendamento del @Mov5Stelle a mia prima firma per abrogare proposta governativa di spostare 150mln da boni… -