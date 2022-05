Elisabetta Barone | troppi contenziosi | si tratta di mala gestio

Leggi su cronachesalerno

(Di lunedì 9 maggio 2022) di Erika Noschese “Il contenzioso del Comune non può ricadere sulle spalle dei cittadini, dovrebbe essere la giunta a farsi carico delle spese, come accade in qualunque altra amministrazione”. A ribadirlo la leader dell’opposizioneche accende i riflettori sulla situazione in cui versa il Comune di Salerno, tra i capoluoghi di provincia più indebitati d’Italia. La civica ha infatti chiesto che sia consegnato ai consiglieri il partitario delle spese, entrate e uscite per capire la reale situazione del bilancio comunale. Consigliera, Salerno è tra i capoluoghi di provincia più indebitati d’Italia. Ci sono delle ipotesi al momento che penalizzerebbero ulteriormente i cittadini però… “Nonostante l’assessore di riferimento abbia detto che troverà altre soluzioni e non c’è questo periodo noi ci troviamo di fronte ad un indebitamento ...