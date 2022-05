“Dopo il 15 giugno credo estate senza restrizioni”: Costa vago (e il green pass resta in agguato) (Di lunedì 9 maggio 2022) Roma, 9 mag – “Dopo il 15 giugno credo ci sarà la condizione per un’estate senza restrizioni“: resta vago il sottosegretario alla Salute Andrea Costa. Quel che è certo – e purtroppo sotto gli occhi di tutti – è che “il governo ha scelto la gradualità” per eliminare le restrizioni anti Covid. Gradualità, va detto, di una lentezza e di un’ottusità senza pari in Europa. Per non parlare della mascherina, il cui obbligo sul lavoro è protratto fino al 30 giugno. Costa: “Dopo il 15 giugno credo ci sarà la condizione per un’estate senza restrizioni” Come governo “abbiamo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 9 maggio 2022) Roma, 9 mag – “il 15ci sarà la condizione per un’“:il sottosegretario alla Salute Andrea. Quel che è certo – e purtroppo sotto gli occhi di tutti – è che “il governo ha scelto la gradualità” per eliminare leanti Covid. Gradualità, va detto, di una lentezza e di un’ottusitàpari in Europa. Per non parlare della mascherina, il cui obbligo sul lavoro è protratto fino al 30: “il 15ci sarà la condizione per un’” Come governo “abbiamo ...

