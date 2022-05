Diretta I jet mancano gli obiettivi di proposito La rivolta dei cieli contro lo zar Spunta una voce dal fronte

(Di lunedì 9 maggio 2022) Il giorno 74 di guerra in Ucraina coincide con l'ormai famigerato 9 maggio, "La giornata della Vittoria"i nazisti che i russi celebreranno in pompa magna sulla Piazza Rossa a Mosca e in altre città dell'ex Unione Sovietica, compresi i territorillati in Ucraina. Intanto sul campo gli ucraini denunciano la prossima escalation militare nel Donbass, mentre Mario Draghi al G7 ha chiesto nuove pesanti sanzioniMosca. Ore 12.59 Von der Leyen: "Obiettivo parere adesione Ue a giugno" "In occasione della Giornata dell'Europa abbiamo discusso il sostegno dell'Ue al cammino europeo dell'Ucraina. In attesa di ricevere le risposte al questionario sull'adesione all'Ue, la Commissione punta a esprimere il proprio parere a giugno". Ad annunciarlo con un tweet è la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ...

Segui la diretta con tutti gli aggiornamenti sul conflitto in Ucraina. Per la prima volta, otto jet avrebbero dovuto sorvolare la Piazza Rossa schierati a 'Z', in onore ... (GUERRA RUSSIA - UCRAINA: IL CONFLITTO IN DIRETTA - LO SPECIALE). Putin: 'Abbiamo dato un ...' Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it. Mosca, la parata del 9 maggio diretta. Ecco un estratto della parata per il Giorno della Vittoria a Mosca. Le immagini. Putin: «In Ucraina…