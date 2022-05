Dieci donne designer a Ragusa Ibla (Di lunedì 9 maggio 2022) Ragusa – Ha aperto i battenti sabato scorso presso l’auditorium San Vincenzo Ferreri di Ragusa Ibla, l’evento culturale “Diecidonnedesigner”, mostra itinerante che si propone di suscitare propositive reazioni volte alla rivalutazione del genius loci e dei suoi collegamenti con altre realtà nazionali ed internazionali. Dieci designer italiane sono state infatti invitate a collocare i propri progetti in una location storica delle diverse città in cui verrà proposta la mostra.“Diecidonnedesigner”, organizzata dalla Fondazione Pio Manzù con i patrocini della Regione Lombardia, dei Comuni di Ragusa, Varenna, Varese, Potenza, dall’ADI (Associazione per il Disegno Industriale), ... Leggi su quotidianodiragusa (Di lunedì 9 maggio 2022)– Ha aperto i battenti sabato scorso presso l’auditorium San Vincenzo Ferreri di, l’evento culturale “”, mostra itinerante che si propone di suscitare propositive reazioni volte alla rivalutazione del genius loci e dei suoi collegamenti con altre realtà nazionali ed internazionali.italiane sono state infatti invitate a collocare i propri progetti in una location storica delle diverse città in cui verrà proposta la mostra.“”, organizzata dalla Fondazione Pio Manzù con i patrocini della Regione Lombardia, dei Comuni di, Varenna, Varese, Potenza, dall’ADI (Associazione per il Disegno Industriale), ...

