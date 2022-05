De Laurentiis fissa il prezzo per Osimhen: la cifra richiesta (Di lunedì 9 maggio 2022) Anche se non è ancora terminato il campionato, si può dire che Victor Osimhen ha disputato un’ottima stagione con la maglia del Napoli. Quattro gol in cinque partite di Europa League e, soprattutto, 13 reti in sole 25 gare di Serie A. Il 23enne nigeriano è mancato molto agli azzurri nella parte centrale del campionato, con una lunga pausa per la frattura dello zigomo che gli ha fatto saltare ben otto partite. FOTO: Getty – Osimhen Napoli Spesso i suoi gol sono risultati decisivi nell’economia del risultato finale e, per questo motivo, molte grandi squadre europee hanno chiesto informazioni su di lui. Come riferisce Il Corriere dello Sport, il Manchester United avrebbe chiesto a De Laurentiis il costo del cartellino del numero 9: la risposta del presidente è stata 110 milioni di euro. In caso si concretizzasse la ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 9 maggio 2022) Anche se non è ancora terminato il campionato, si può dire che Victorha disputato un’ottima stagione con la maglia del Napoli. Quattro gol in cinque partite di Europa League e, soprattutto, 13 reti in sole 25 gare di Serie A. Il 23enne nigeriano è mancato molto agli azzurri nella parte centrale del campionato, con una lunga pausa per la frattura dello zigomo che gli ha fatto saltare ben otto partite. FOTO: Getty –Napoli Spesso i suoi gol sono risultati decisivi nell’economia del risultato finale e, per questo motivo, molte grandi squadre europee hanno chiesto informazioni su di lui. Come riferisce Il Corriere dello Sport, il Manchester United avrebbe chiesto a Deil costo del cartellino del numero 9: la risposta del presidente è stata 110 milioni di euro. In caso si concretizzasse la ...

