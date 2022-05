Concorso ATA 24 mesi, domande entro il 18 maggio. I bandi pubblicati dagli USR (Di lunedì 9 maggio 2022) Con nota numero 13671 del 5 aprile 2022 il ministero dell'istruzione ha dato il via all'aggiornamento delle graduatorie ATA 24 mesi. Si tratta delle graduatorie di prima fascia, aggiornate ogni anno, da cui si attinge per supplenze e assunzioni in ruolo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 9 maggio 2022) Con nota numero 13671 del 5 aprile 2022 il ministero dell'istruzione ha dato il via all'aggiornamento delle graduatorie ATA 24. Si tratta delle graduatorie di prima fascia, aggiornate ogni anno, da cui si attinge per supplenze e assunzioni in ruolo. L'articolo .

