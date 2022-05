(Di lunedì 9 maggio 2022) Una scatola nuova di zecca perHot. Non è un’espansione, è untotalmente nuovo, con alternative “HOT” alla versione classica. Venite a scoprire in questai lati più piccanti del nuovodistribuito da Asmodee.Hot: un’edizioneHo avuto l’occasione di ricevere una copia diHote provarla personalmente. In questavi parlerò di questoperfetto per una serata divertente con amici. Inutile dire che questonon è adatto a moralisti, visto la quantità enorme di risposte ...

Nerdandocom : Coco Rido Hot – Un’espansione piccante -

Metropolitan Magazine

... Ticket to Ride, Dobble ed Exploding Kittens (tutti di Asmodee, casa editrice francese); ma popolari sono anche La casa di carta " Escape Game (di MS Edizioni),2 " la Vendemmia (sempre di ...La sua ultima interpretazione di "Quiio" è stata molto apprezzata dal mondo della critica e del pubblico, ma nelle ultime ore le sue parole sulla città napoletana sono state eclatanti. ... Coco Rido Hot Edition, la recensione: quando il gioco si fa più piccante Coco Rido nasce grazie a Cards Against Humanity, party game per persone orribili (come è recitato dalla frase posta sulla scatola del gioco) che nel 2011 spopolò negli Stati Uniti grazie a un progetto ...Come quelle di Sofia, interpretata da Amanda Campana, che arriva in redazione poco dopo Coco. «Ma insomma volete continuare a girare il coltello nella piaga», ride. «Sì, è finita ma a Cesenatico io ...