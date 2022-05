Alexander Subbotin, l’ex manager di Lukoil muore durante una seduta da uno sciamano per curare una sbornia con il veleno di rospo (Di lunedì 9 maggio 2022) Le morti sospette di manager russi nel settore del gas arrivano anche nel comparto petrolifero. Alexander Subbotin, ex top manager di Lukoil, azienda del settore dell’oil che ha preso le distanze dall’invasione dell’Ucraina, è morto durante un trattamento da uno sciamano con veleno di rospo per riprendersi dai postumi di una sbornia. Lo riporta il Moscow Times, spiegando che l’ex manager era membro del consiglio di amministrazione di Ooo Trading House Lukoil. Il decesso è avvenuto a Mytishchi dopo che Subbotin, insieme alla moglie, si era sottoposto alla seduta che prevede delle ferite, provocate da tagli, in cui iniettare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022) Le morti sospette dirussi nel settore del gas arrivano anche nel comparto petrolifero., ex topdi, azienda del settore dell’oil che ha preso le distanze dall’invasione dell’Ucraina, è mortoun trattamento da unocondiper riprendersi dai postumi di una. Lo riporta il Moscow Times, spiegando cheera membro del consiglio di amministrazione di Ooo Trading House. Il decesso è avvenuto a Mytishchi dopo che, insieme alla moglie, si era sottoposto allache prevede delle ferite, provocate da tagli, in cui iniettare ...

