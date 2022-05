Zanimacchia Juve, futuro in Serie A con la Cremonese? C’è un piano (Di domenica 8 maggio 2022) per il futuro dell’ala di proprietà dei bianconeri Zanimacchia è stato tra i protagonisti della promozione della Cremonese in Serie B. E non è escluso che il giocatore di proprietà della Juve possa restare nel club lombardo a giocarsi le sue chances in Serie A. Secondo quanto riferito da Tuttosport, infatti, la Cremonese vorrebbe tenerlo in squadra dopo il prestito di questa stagione. Il club grigiorosso può riscattarlo dalla Juve. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 8 maggio 2022) per ildell’ala di proprietà dei bianconeriè stato tra i protagonisti della promozione dellainB. E non è escluso che il giocatore di proprietà dellapossa restare nel club lombardo a giocarsi le sue chances inA. Secondo quanto riferito da Tuttosport, infatti, lavorrebbe tenerlo in squadra dopo il prestito di questa stagione. Il club grigiorosso può riscattarlo dalla. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : #Juventus, c'è un piano #Zanimacchia - gilnar76 : Zanimacchia Juve, futuro in Serie A con la Cremonese? C’è un piano #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… - junews24com : Zanimacchia Juve, futuro in Serie A con la Cremonese? C'è un piano - - serieB123 : SerieB La Juve se lo riprende: promozione e addio immediato - ildiavolo_d : RT @NicoSchira: Ariedo #Braida lavora per la #Cremonese in #SerieA: grigiorossi puntano a rinnovare prestiti di Caleb #Okoli e Marco #Carne… -