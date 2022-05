Sampdoria | Giampaolo | “Abbiamo provato a restare il più possibile nella partita Andiamo a prenderci la salvezza”

(Di domenica 8 maggio 2022)– Marco, allenatore della, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai canali ufficiale del club blucerchiato, in seguito alla sconfitta contro la Lazio. “La squadra ha fatto una buonissima gara, prima di subire golavuto un paio di occasioni favorevoli.concesso un gol su una punizione, l’altro su una palla persa in uscita da un difensore nostro. Ma la squadra ha tenuto, facendo lache doveva fare.cercato di fare densità, limitando i buchi. Siamo riusciti a stare in. Lofatto il più, al netto della qualità di cui dispone la Lazio, che ci è superiore. C’era differenza di valori in campo. Rispetto al passato ...

clubdoria46 : #SampdoriaLazio, reazioni social: il gioco di #Giampaolo è un disastro #samp #sampdoria - rockett70 : RT @sportface2016: #LazioSampdoria, le parole di #Giampaolo: 'Ho visto bene la squadra' - infoitsport : Sampdoria, Giampaolo: 'Salvezza? Contro la Fiorentina sarà decisiva' - sportli26181512 : Samp, Giampaolo: 'Salvezza? Contro la Fiorentina. La squadra mi è piaciuta': Il tecnico blucerchiato: 'Abbiamo subi… - zazoomblog : Sampdoria Giampaolo: 'Abbiamo fatto meglio delle ultime partite. Spero la prossima sia decisiva per la salvezza. Po… -

Commenta per primo Intervistato da Sky nel post partita della sfida persa contro la Lazio, l'allenatore della, Marcoha analizzato così la gara. BUONA GARA - 'Direi che è stata una buona gara. La nostra prestazione non mi è dispiaciuta affatto, al netto della qualità di cui dispone la ...(4 - 1 - 4 - 1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Vieira (41'st Trimboli); ... Allenatore:. Arbitro : Massa di Imperia 6. Reti : 41'pt Patric, 14'st Luis Alberto. ..."Nulla da rimproverare alla squadra" "Comunque non ho nulla da rimproverare, abbiamo fatto una buona gara, la squadra non mi è dispiaciuta - ha detto l'allenatore dei blucerchiati - al netto delle ...Allo Stadio Olimpico è andato in scena il Saturday Night del 36° turno di Serie A, conclusosi con la vittoria della Lazio contro la Sampdoria per 2-0. Al termine della sfida ha parlato il tecnico ...