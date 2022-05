Partita infuocata all’Arechi | tra Salernitana e Cagliari finisce 1-1 con rissa a bordocampo

(Di domenica 8 maggio 2022)di Salerno train pareggio dopo un match pieno di colpi di scena e soprattutto di tensione che ha costretto l’arbitro a concedere 10 minuti di recupero. A segnare per primo è stato Simone Verdi, su rigore. Proprio il gol dell’ex Napoli dal dischetto ha scatenato unaa bordo campo dopo che Verdi è andato ad esultare con i compagni accanto alla sua panchina dove si stavano riscaldando le riserve delche hanno interpretato il gesto come una provocazione. L’atmosfera si è fatta tesissima con contatto fisico tra giocatori e staff di entrambe le formazioni. Il direttore di gara ha espulso Ribery e Radunovic ed il gioco si è fermato qualche minuto per far tornare la tranquillità. Nei ...

