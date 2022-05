Oligarchi e petrolio, la stretta del G7 per piegare Mosca. L'Europa vuole raggiungere lo stop in 6 mesi (Di domenica 8 maggio 2022) Nuovo pressing dei potenti del mondo contro la Russia. Il G7 con l?aggiunta del presidente ucraino Zelensky tiene oggi una riunione virtuale di emergenza, in cerca di un accordo che rilanci... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 8 maggio 2022) Nuovo pressing dei potenti del mondo contro la Russia. Il G7 con l?aggiunta del presidente ucraino Zelensky tiene oggi una riunione virtuale di emergenza, in cerca di un accordo che rilanci...

Advertising

rebeccalandi88 : Oligarchi e petrolio, la stretta del G7 per piegare Mosca. L'Europa vuole raggiungere lo stop in 6 mesi… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Oligarchi e petrolio, la stretta del G7 per piegare Mosca. L'Europa vuole raggiungere lo stop in 6 mesi - ilmessaggeroit : Oligarchi e petrolio, la stretta del G7 per piegare Mosca. L'Europa vuole raggiungere lo stop in 6 mesi - Almagesto75 : RT @mrcllznn: la Russia ha ottenuto quest'anno, in media, quasi 1 miliardo di dollari al giorno di entrate dalle vendite di petrolio, carbo… - biscone69 : RT @mrcllznn: la Russia ha ottenuto quest'anno, in media, quasi 1 miliardo di dollari al giorno di entrate dalle vendite di petrolio, carbo… -