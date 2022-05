Nocerino a CM: 'La Juve doveva lottare per lo scudetto. Vlahovic? C'è qualcosa che non va. Dybala lo vedrei bene al Milan e su Pogba...' (Di domenica 8 maggio 2022) Cresce l’attesa per la finalissima di Coppa Italia in programma per l’11 maggio contro l’Inter allo stadio Olimpico di Roma,... Leggi su calciomercato (Di domenica 8 maggio 2022) Cresce l’attesa per la finalissima di Coppa Italia in programma per l’11 maggio contro l’Inter allo stadio Olimpico di Roma,...

Advertising

cmdotcom : #Nocerino a CM: 'La #Juve doveva lottare per lo scudetto. #Vlahovic? C'è qualcosa che non va. #Dybala lo vedrei ben… - Vittoriog82 : RT @ilbianconerocom: Nocerino al BN: 'La Juve doveva lottare per lo scudetto. Vlahovic? C'è qualcosa che non va. Dybala lo vedrei bene al M… - ilbianconerocom : Nocerino al BN: 'La Juve doveva lottare per lo scudetto. Vlahovic? C'è qualcosa che non va. Dybala lo vedrei bene a… -