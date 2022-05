Napoli Fabian Ruiz, gol vittoria e le parole: quale futuro per lo spagnolo? (Di domenica 8 maggio 2022) Fabian Ruiz ha segnato un gol molto importante per il Napoli contro il Torino, ma sul futuro ci sono ancora diversi dubbi Napoli e Fabian Ruiz un futuro tutto da decifrare. Lo spagnolo da tempo è stato accostato alla lista dei partenti in estate, con la possibilità di un ritorno in Spagna. Ieri contro il Torino ha trovato il gol vittoria. Un successo per staccare la Juve in ottica terzo posto e per far chiudere la stagione in bellezza agli azzurri. Nel finale di partita ha parlato di basi per il prossimo anno. Sarà ancora il perno del Napoli per la prossima stagione? Resta tutto da capire, due giornate al termine prima di sedersi e parlare di futuro. Lo scrive il Corriere dello ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 8 maggio 2022)ha segnato un gol molto importante per ilcontro il Torino, ma sulci sono ancora diversi dubbiuntutto da decifrare. Loda tempo è stato accostato alla lista dei partenti in estate, con la possibilità di un ritorno in Spagna. Ieri contro il Torino ha trovato il gol. Un successo per staccare la Juve in ottica terzo posto e per far chiudere la stagione in bellezza agli azzurri. Nel finale di partita ha parlato di basi per il prossimo anno. Sarà ancora il perno delper la prossima stagione? Resta tutto da capire, due giornate al termine prima di sedersi e parlare di. Lo scrive il Corriere dello ...

Advertising

anperillo : Terzo posto quasi blindato, grazie ad un guizzo di #Fabian. Dopo un’ora sotto ritmo, il #Napoli l’ha vinta cambiand… - GoalItalia : Insigne sbaglia il rigore, Fabian Ruiz non perdona: il Napoli vince di misura a Torino ??? - CalcioNews24 : #FabianRuiz tra gol e futuro: resterà a #Napoli? ?? - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - Napoli, basta un gol di Fabian Ruiz ed essere sè stessi per avere la meglio sul Torino - susydigennaro : RT @napolimagazine: CDS - Napoli, basta un gol di Fabian Ruiz ed essere sè stessi per avere la meglio sul Torino -