Motocross oggi, GP Italia 2022 MXGP e MX2: orari Maggiora, programma, tv, streaming (Di domenica 8 maggio 2022) Dopo gli appuntamenti di Mantova (6 marzo) e Pietramurata (10 aprile), il Mondiale Motocross 2022 fa tappa nuovamente in Italia e per la precisione a Maggiora per il settimo round della stagione. Gli appassionati nostrani avranno poi nel prossimo weekend (a Riola Sardo) un'ultima chance per vedere all'opera i migliori piloti del Pianeta sul suolo italico quest'anno. Quest'oggi lo sloveno Tim Gajser si candida ad un possibile doppio successo in MXGP, complici le assenze di Febvre, Herlings e Prado, mentre in MX2 c'è grande attesa per il testa a testa iridato tra il belga Jago Geerts ed il francese Tom Vialle. Obiettivo podio difficile ma non impossibile per gli azzurri Mattia Guadagnini e Andrea Adamo. Tutte le manche odierne di MXGP e MX2 a Maggiora ...

