Advertising

Giornaleditalia : #italpresssport Motocross, nel Gp d'Italia Gajser vince gara 1 e allunga - TeoSic58 : RT @Gazzetta_it: MXGP, Gara 1 GP Italia: Gajser in controllo nel fango di Maggiora - Gazzetta_it : MXGP, Gara 1 GP Italia: Gajser in controllo nel fango di Maggiora - federicob95 : Seewer il più rapido nelle prove ufficiali della MXGP davanti a Gajser e Jonass, poi un ottimo van Horebeek con la… - MotorcycleSp : Attualmente al secondo posto nel Campionato del Mondo Motocross, Jorge Prado salterà il settimo roun... #MXGP… -

ROMA - Tim Gajser ha vinto gara - 1 del Gp Italia, settimo appuntamento della stagione del mondiale di. A Maggiora (Novara) lo sloveno della Honda davanti ha preceduto lo svizzero della Yamaha Jeremy Seewer, staccato di di quasi 6 secondi. Sul gradino più basso del podio il francese della ...... lasciamo comunque spazio ai protagonisti in pista per scoprire che cosa succederà nella direttaoggiGp Italia 2022 a Maggiora . DIRETTAGP ITALIA 2022: GLI ORARI Passiamo ...ROMA (ITALPRESS) - Tim Gajser ha vinto gara-1 del Gp Italia, settimo appuntamento della stagione del mondiale di motocross. A Maggiora (Novara) ...ROMA - Ancora a caccia della prima Top 10 in MotoGp in sella alla Yamaha Andrea Dovizioso, le cui difficoltà sono sotto gli occhi di tutti. Una situazione nota alla Yamaha così come al team manager Wi ...