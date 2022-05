LIVE Giro d’Italia 2022, tappa di oggi in DIRETTA: terzetto azzurro in fuga, ci sono Bais, Rivi e Tagliani (Di domenica 8 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 13.00 Un’immagine dalle prime fasi della giornata di oggi, con il gruppo avvolto da due ali di folla: #Giro pic.twitter.com/ugxps3UbQN — Giro d’Italia (@Giroditalia) May 8, 2022 12.57 Continua a crescere il margine di Mattia Bais, Filippo Tagliani (Drone Hopper-Androni Giocattoli) e Samuele Rivi (Eolo-Kometa), che tocca ora i due minuti. 12.54 Tanto è vero che il vantaggio dei primi tre sta aumentando anche senza spingere troppo: per loro c’è già più di un minuto e mezzo di margine. 12.51 Il gruppo non ha minimamente opposto resistenza al tentativo dei tre ... Leggi su oasport (Di domenica 8 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL13.00 Un’immagine dalle prime fasi della giornata di, con il gruppo avvolto da due ali di folla: #pic.twitter.com/ugxps3UbQN —(@ditalia) May 8,12.57 Continua a crescere il margine di Mattia, Filippo(Drone Hopper-Androni Giocattoli) e Samuele(Eolo-Kometa), che tocca ora i due minuti. 12.54 Tanto è vero che il vantaggio dei primi tre sta aumentando anche senza spingere troppo: per loro c’è già più di un minuto e mezzo di margine. 12.51 Il gruppo non ha minimamente opposto resistenza al tentativo dei tre ...

