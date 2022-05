Lino Banfi | «Non chiamatemi anziano»

Leggi su panorama

(Di domenica 8 maggio 2022) «Qualcuno mi ha proposto di fare il dizionario Italiano-ota: un compendio di tutte le mie battute celebri. Quella che viene citata di più? “Ti spezzo la noce del capocollo”. Non vuol dire niente ma fa ridere, e io sono fiero di essere entrato con il mio linguaggio nei modi di dire della gente».si gode quella popolarità che attraversa le generazioni regalatagli da quasi 60 anni di carriera, dagli esordi nell’avanspettacolo alle pellicole di Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, passando per l’enorme successo delle commedie sexy anni Ottanta, la collaborazione con grandi registi come Steno e Dino Risi, le conduzioni e i tanti successi di film in tv, in cui si inseriscono i 18 anni di Un medico in famiglia. Nonostante i suoi 85 anni l’attore non pensa minimamente ad andare in pensione: «Ogni due o tre anni mi viene un’idea, ...