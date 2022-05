La salvezza passa dai playout, Delfes Avellino battuto dalla Tecnoswitch (Di domenica 8 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – La Delfes Avellino affronterà il playout contro Forio per strappare la salvezza in Serie B. Il roster irpini nell’ultima gara della regular season è stata battuta sui legni di casa dalla Tecnoswitch Ruvo di Puglia (64-80). Il risultato maturato dalla Virtus Bava Pozzuoli contro Lions Basket Bisceglie, porta i ragazzi di coach Giovanni Benedetto ai playout. Il tabellino di Del Fes Avellino – Tecnoswitch Ruvo di Puglia 64-80 Parziali: 16-24, 15-22, 22-17, 11-17 Avellino: Marra 19 (4/10, 3/14), Caridà 16 (4/8, 1/4), D’Andrea 11 (4/7, 0/0), Carenza 10 (4/7, 0/3), Cepic 5 (0/0, 1/1), Venga 3 (1/1, 0/0), Hassan, Favato, Agbogan, Basile. All. ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 8 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Laaffronterà ilcontro Forio per strappare lain Serie B. Il roster irpini nell’ultima gara della regular season è stata battuta sui legni di casaRuvo di Puglia (64-80). Il risultato maturatoVirtus Bava Pozzuoli contro Lions Basket Bisceglie, porta i ragazzi di coach Giovanni Benedetto ai. Il tabellino di Del FesRuvo di Puglia 64-80 Parziali: 16-24, 15-22, 22-17, 11-17: Marra 19 (4/10, 3/14), Caridà 16 (4/8, 1/4), D’Andrea 11 (4/7, 0/0), Carenza 10 (4/7, 0/3), Cepic 5 (0/0, 1/1), Venga 3 (1/1, 0/0), Hassan, Favato, Agbogan, Basile. All. ...

