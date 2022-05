F1, GP Miami 2022 stasera: orario d’inizio e dove vedere in tv la gara. Diretta e differita in chiaro (Di domenica 8 maggio 2022) Oggi domenica 8 maggio si disputa il GP di Miami 2022, quinta tappa del Mondiale F1 che va in scena sul nuovo circuito cittadino nella località statunitense. I piloti si daranno battaglia per la vittoria, per salire sul podio e per portare a casa punti importanti in ottica campionato. Si preannuncia una gara decisamente appassionante e avvincente, su una pista particolarmente veloce e dove la massima categoria automobilistica può sfoderare tutti i suoi cavalli. LA Diretta LIVE DEL GP DI Miami DI F1 DALLE 21.30 Charles Leclerc scatterà dalla pole position al volante della sua Ferrari e insegue il colpaccio. Il leader del Mondiale sarà affiancato dal compagno di squadra Carlos Sainz, che punta al riscatto dopo due fine settimana opachi. I piloti della Scuderia di Maranello dovranno ... Leggi su oasport (Di domenica 8 maggio 2022) Oggi domenica 8 maggio si disputa il GP di, quinta tappa del Mondiale F1 che va in scena sul nuovo circuito cittadino nella località statunitense. I piloti si daranno battaglia per la vittoria, per salire sul podio e per portare a casa punti importanti in ottica campionato. Si preannuncia unadecisamente appassionante e avvincente, su una pista particolarmente veloce ela massima categoria automobilistica può sfoderare tutti i suoi cavalli. LALIVE DEL GP DIDI F1 DALLE 21.30 Charles Leclerc scatterà dalla pole position al volante della sua Ferrari e insegue il colpaccio. Il leader del Mondiale sarà affiancato dal compagno di squadra Carlos Sainz, che punta al riscatto dopo due fine settimana opachi. I piloti della Scuderia di Maranello dovranno ...

