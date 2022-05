Beautiful anticipazioni 11 maggio 2022, Thomas corre e rivela tutto ad Hope (Di domenica 8 maggio 2022) Nella puntata di Beautiful in onda mercoledì 11 maggio 2022 Thomas, dopo aver scoperto tutta la verità sul test del DNA, non esita nemmeno un attimo e va subito da Hope a dirle tutto. La Logan vede il Forrester molto agitato e senza fiato, gli chiede di calmarsi e di dirle che cosa è successo e lui riprendendo fiato gli svela che il figlio di Steffy non è di Liam, ma di Finn e che a modificare l’esito dell’esame è stato Vinny. Se vi siete persi questo incredibile episodio potete vederlo on demand sul sito Mediaset Infinity. Finale Amici 21, polemiche per il comportamento di Serena Al termine della semifinale, messa davanti a una scelta, la ballerina avrebbe mostrato di non amare davvero Albe ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 8 maggio 2022) Nella puntata diin onda mercoledì 11, dopo aver scoperto tutta la verità sul test del DNA, non esita nemmeno un attimo e va subito daa dirle. La Logan vede il Forrester molto agitato e senza fiato, gli chiede di calmarsi e di dirle che cosa è successo e lui riprendendo fiato gli svela che il figlio di Steffy non è di Liam, ma di Finn e che a modificare l’esito dell’esame è stato Vinny. Se vi siete persi questo incredibile episodio potete vederlo on demand sul sito Mediaset Infinity. Finale Amici 21, polemiche per il comportamento di Serena Al termine della semifinale, messa davanti a una scelta, la ballerina avrebbe mostrato di non amare davvero Albe ...

