Barbara D’Urso “tradisce” Mediaset? Sarà la protagonista di uno storico programma Rai

(Di domenica 8 maggio 2022) Indiscrezione pazzesca sul futuro diche potrebbe lasciareper la Rai: il risvolto avrebbe dell’incredibile Le frizioni tra la conduttrice partenopea e la rete del Biscione sono note da tempo, ma il risvolto della situazione potrebbe avere dell’incredibile: telespettatori increduli per il futuro in TV della padrona di casa di Pomeriggio Cinque. L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

delnegromarta : OSPITI DA BARBARA D'URSO A DIRE LA VERITÀ AAAA #jerùparty - MaxLandra : RT @baffi_francesco: Il Kazzaro in compagnia di un' ospite di una Rsa di Sesto San Giovanni. Oramai i suoi fans sono gli stessi che seguono… - baffi_francesco : Il Kazzaro in compagnia di un' ospite di una Rsa di Sesto San Giovanni. Oramai i suoi fans sono gli stessi che segu… - rada_maja : RT @rada_maja: ??7.maggio Barbara D’Urso compie 65 anni ( conduttrice)???? - susannaarcari : @GianfrancoTiner @BonturiAndrea @evamarghe @fattoquotidiano @Cartabiancarai3 Dicendo che ha inseguito Barbara D'Urs… -

Il futuro diin tv Imprevedibile e... scintillante! Di recente si era parlato di un addio della conduttrice napoletana a Mediaset ma la diretta interessata ha assicurato che il suo contratto, in ...e il dilemma Mediaset 'Ecco perché dicono che me ne vado'e il dilemma sciolto in una lunga intervista a La Stampa giusto il giorno del suo 65mo compleanno che è caduto ...