A 90 anni la insulta per mesi | la sindaca Valentina Palli gli porta a casa le brioche | “Ora non offende più”

(Di domenica 8 maggio 2022) Come gestire gli haters? Semplice: con le. È la geniale idea che ha avuto, 37di Russi, un comune da 12mila abitanti in provincia di Ravenna. Per riassumere la vicenda, che la prima cittadina ha raccontato con un post su Facebook, in sostanza, un anziano signore di 90, il signor Renato, ha perricoperto di insulti la, l’amministrazione comunale e i vari collaboratori della Provincia, chiamando ogni giorno endo chiunque gli rispondesse. Per risolvere la questione e calmare l’animo dell’anziano signore, laha deciso un giorno di andare a trovarlo,ndogli a...

Da quando è stata eletta, con una lista civica legata al centrosinistra, il signor Renato, 90, ha cominciato a tempestarla di telefonate (con offese): decine e decine di chiamate per mesi in ... Per mesi ha ricevuto telefonate di insulti da parte di un uomo ... Così una mattina, senza avvisarlo, si è presentata a casa del signor Renato, novanta anni, con una brioche per chiedere quale fosse ...