Zì Faàmelu, chi è la cantante ucraina trans bloccata dal conflitto (Di sabato 7 maggio 2022) Zì Faàmelu è una cantante ucraina dichiarata transgender. Purtroppo per un cavillo burocratico non riesce a lasciare il paese. Non si sente al sicuro anche se è riuscita a spostarsi più verso il confine. Zì Faàmelu, chi è la cantante ucraina Zì Faàmelu ha 31 anni ed è originaria della Crimea, in ucraina. Nella sua vita professionale è una cantautrice e personaggio televisivo noto per aver partecipato al programma canoro "Star Factory". Ha esordito a 17 anni nel mondo dello spettacolo e all'attivo ha numerose canzoni e video musicali, oltre a tournée di successo fino in Cina. Nel 2014, all'età di 24 anni, si è dichiarata transgender e dopo alcuni anni ha preso parte al talent The Voice nel suo ...

Zì Faàmelu, chi è/ 'Sono una donna, ma sul mio passaporto c'è scritto maschio' Chi è Zì Faàmelu 'La mia vita è in pericolo' Zì Faàmelu, la sua storia a Verissimo da Silvia Toffanin. La trans racconta la sua odissea per lasciare l'Ucraina dove fino a qualche giorno fa era ...