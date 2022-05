(Di sabato 7 maggio 2022) Nella consueta rubrica settimanale sul Paìs, Jorgescrive del potere del Santiagodove mercoledì il Real Madrid ha vinto in maniera rocambolesca la sfida con il Manchester City e ha raggiunto la finale di Champions League.scrive che il calcio è uno spettacolo a metà strada tra il teatro greco e il circo romano. (…) Ho visto gli ultimi minuti di Real Madrid-City a bordo campo, e non riesco a dire quale dei due spettacoli sia stato più d’impatto, se i giocatori sul campo o i tifosi stravolti come se stessero assistendo a qualcosa di. Si sentivano parte del gioco, convinti cheloro urlo valesse un metro della corsa dei loro eroi. Ed era vero. Le mode impongono le loro regole e questi sono tempi tattici. L’obiettivo è trovare il metodo per controllare il ...

Advertising

napolista : Valdano: la forza soprannaturale del Bernabeu spazza via ogni tattica Sul Paìs: in quei minuti si concentra la for… -

IlNapolista

... "È stata una grande notte", le parole di. "Quando mi chiedono perché il Real Madrid vince. Beh, è ladel palcoscenico (del Bernabeu ndr). Il Psg è entrato in campo dominando ed è ...Viene un tempo in cui, perdi cose, si considerano gli investimenti necessari all'opera ed il ...di questo sport stanno svanendo in qualcosa d'altro che persino il calciatore - manager... Valdano: la forza soprannaturale del Bernabeu spazza via ogni tattica - ilNapolista Sul Paìs: in quei minuti si concentra la forza emotiva del calcio, un sentimento che ha una componente di ossessione e un’altra, più importante, di amore Nella consueta rubrica settimanale sul Paìs, ...