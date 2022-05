Ultime Notizie Roma del 07-05-2022 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 7 maggio 2022)dailynews radiogiornale sabato 7 maggio Buongiorno da Francesco Vitale l’Ucraina sarebbe disposto ad accettare un accordo di pace di compromesso con la Russia e se le forze di Mosca si ritirassero sulle posizioni del 23 febbraio lo ha detto il presidente Vladimir zelenski lasciarmi sempre che chi è vero non prenderebbe la restituzione della Crimea ma Putin vuole ancora la guerra la Russia resterà per sempre nel sud dell’Ucraina fermato un esponente del parlamento di Mosca durante una visita a cherson slitta ancora d’accordo sulle sanzioni rimangono resistenze sul petrolio Stati Uniti difenderemo Svezia e Finlandia in attesa di Rocca di tutte le ansie per la loro adesione alla Nato Joe biden parteciperà domenica la video chiamata con il leader del G7 Zanetti sulla guerra il 9 maggio firmerà la legge per velocizzare le armi a chi è una frega però sta bruciando ...