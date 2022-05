Running, tutto pronto per la Bibione Half Marathon 2022 (Di sabato 7 maggio 2022) tutto pronto per la Bibione Half Marathon 2022. Dopo la partenza di Kids Run e Bibione Fun 10km di sabato, domenica 8 maggio alle ore 9.00 scatteranno un migliaio di atleti. Percorso affascinante sui 21km che attraversano i punti iconici della località veneziana. Partenza dal piazzale Zenith alla scoperta del centro cittadino dal quale si torna sul lungomare, accompagnati dall’odore della salsedine. Passaggio nella pineta dove il percorso è caratterizzato da piccoli tratti di sterrato che conducono alla vista del mare e del Faro, quando è ormai vicino il traguardo. La gara è organizzata da Running Factory A.S.D., società organizzatrice anche della Sarnico Lovere Run e con l’approvazione del Comitato Regionale FIDAL Veneto e Provinciale di Venezia. I ... Leggi su sportface (Di sabato 7 maggio 2022)per la. Dopo la partenza di Kids Run eFun 10km di sabato, domenica 8 maggio alle ore 9.00 scatteranno un migliaio di atleti. Percorso affascinante sui 21km che attraversano i punti iconici della località veneziana. Partenza dal piazzale Zenith alla scoperta del centro cittadino dal quale si torna sul lungomare, accompagnati dall’odore della salsedine. Passaggio nella pineta dove il percorso è caratterizzato da piccoli tratti di sterrato che conducono alla vista del mare e del Faro, quando è ormai vicino il traguardo. La gara è organizzata daFactory A.S.D., società organizzatrice anche della Sarnico Lovere Run e con l’approvazione del Comitato Regionale FIDAL Veneto e Provinciale di Venezia. I ...

