“Reset”. Il nuovo singolo di SWCH (Rod Mannara) è in radio e digitale (Di sabato 7 maggio 2022) Da ieri, venerdì 6 maggio, è in radio e in digitale “Reset” (https://fanlink.to/SWCHReset), il nuovo brano del cantautore, polistrumentista e produttore SWCH, presentato in anteprima domenica scorsa sul palco del Primo Maggio Bologna. Anticipa il concept elettronico “Meta-morfosi”. Scritto, arrangiato e mixato dallo stesso Mannara e prodotto da Raffaele Montanari, “Reset” è il primo tassello di un concept sperimentale di SWCH. Parla della “goccia che fa traboccare il vaso”, di tutto ciò che svela, in maniera cruda, la realtà. Il cantautore affronta il disagio digitale, le scelte involontarie, i comportamenti stereotipati: tutto ciò che non è dentro di noi ma che non facciamo altro che manifestare ... Leggi su tarantinitime (Di sabato 7 maggio 2022) Da ieri, venerdì 6 maggio, è ine in” (https://fanlink.to/), ilbrano del cantautore, polistrumentista e produttore, presentato in anteprima domenica scorsa sul palco del Primo Maggio Bologna. Anticipa il concept elettronico “Meta-morfosi”. Scritto, arrangiato e mixato dallo stessoe prodotto da Raffaele Montanari, “” è il primo tassello di un concept sperimentale di. Parla della “goccia che fa traboccare il vaso”, di tutto ciò che svela, in maniera cruda, la realtà. Il cantautore affronta il disagio, le scelte involontarie, i comportamenti stereotipati: tutto ciò che non è dentro di noi ma che non facciamo altro che manifestare ...

