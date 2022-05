Real Madrid, Ancelotti: «Niente pasillo dell’Atletico? Ce ne faremo una ragione» (Di sabato 7 maggio 2022) Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato alla vigilia del derby di campionato contro l’Atletico: cos’ha detto sul pasillo pasillo dell’Atletico al Real Madrid? Carlo Ancelotti risponde così in conferenza stampa. LE PAROLE – «Noi italiani non siamo abituati a farlo. Ognuno fa quello che si sente e noi lo rispettiamo. L’Atletico è un club amico in cui rispettiamo tutti, se ce lo faranno bene, altrimenti non sarà un problema». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 7 maggio 2022) Carlo, allenatore del, ha parlato alla vigilia del derby di campionato contro l’Atletico: cos’ha detto sulal? Carlorisponde così in conferenza stampa. LE PAROLE – «Noi italiani non siamo abituati a farlo. Ognuno fa quello che si sente e noi lo rispettiamo. L’Atletico è un club amico in cui rispettiamo tutti, se ce lo faranno bene, altrimenti non sarà un problema». L'articolo proviene da Calcio News 24.

