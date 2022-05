Quattro esplosioni al confine con la Transnistria (Di sabato 7 maggio 2022) Le autorità della regione separatista della Transnistria, nel est della Moldova, hanno denunciato almeno Quattro esplosioni nei pressi della frontiere con l'Ucraina che sarebbero state provocate da un drone. Il ministero dell'Interno... Leggi su europa.today (Di sabato 7 maggio 2022) Le autorità della regione separatista della, nel est della Moldova, hanno denunciato almenonei pressi della frontiere con l'Ucraina che sarebbero state provocate da un drone. Il ministero dell'Interno...

