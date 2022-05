Primavera, Spal-Napoli 4-3: gli azzurrini si fanno rimontare due reti di vantaggio (Di sabato 7 maggio 2022) Sconfitta amarassima per il Napoli che cade 4-3 a Ferrara contro la Spal già retrocessa, in un match decisivo per la salvezza nella penultima giornata del Campionato Primavera 1. Gli azzurrini a metà primo tempo erano in vantaggio per 1-3 ma, complice un errore di Idasiak e un secondo tempo inguardabile, riescono nell’impresa negativa di farsi rimontare. Spal Napoli Primavera, PRIMO TEMPO Primo tempo ricchissimo di emozioni, con la Spal che parte fortissimo e dopo 10? è in vantaggio. Borsoi va via sulla sinistra e crossa basso in area, palla che attraversa la 16 metri azzurra e sul secondo palo sbuca Wilke che deve solo appoggiare in rete. Reazione veemente del Napoli che trova ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 7 maggio 2022) Sconfitta amarassima per ilche cade 4-3 a Ferrara contro lagià retrocessa, in un match decisivo per la salvezza nella penultima giornata del Campionato1. Glia metà primo tempo erano inper 1-3 ma, complice un errore di Idasiak e un secondo tempo inguardabile, riescono nell’impresa negativa di farsi, PRIMO TEMPO Primo tempo ricchissimo di emozioni, con lache parte fortissimo e dopo 10? è in. Borsoi va via sulla sinistra e crossa basso in area, palla che attraversa la 16 metri azzurra e sul secondo palo sbuca Wilke che deve solo appoggiare in rete. Reazione veemente delche trova ...

Inter : ??? | REPORT ?? 3 gol e successo per i nerazzurri! Il racconto di #InterSpal ???? ???? - sscalcionapoli1 : Primavera, pazzo Napoli: sul 3-1 si fa rimontare dalla Spal e non chiude i giochi salvezza - napolista : La sindrome di #Empoli colpisce anche il #Napoli #Primavera: vinceva 3-1, ha perso 4-3 Vince la Spal. Erano tre pu… - tuttonapoli : Primavera, pazzo Napoli: sul 3-1 si fa rimontare dalla Spal e non chiude i giochi salvezza - 100x100Napoli : Gli azzurrini si fanno rimontare e perdono 4 a 3. -