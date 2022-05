Prima fila tutta Ferrari al Gran premio di Miami (Di sabato 7 maggio 2022) AGI - Uno-due Ferrari nelle qualifiche del Gran premio di Miami, Prima storica edizione sul circuito della Florida. Charles Leclerc partirà davanti a tutti con il suo compagno Carlos Sainz subito alle spalle per una Prima fila tutta rossa. Terzo Max Verstappen con la sua Red Bull, autore di un errore nell'ultimo tentativo, seguito dal compagno di scuderia Sergio Perez. Quinto Bottas con l'Alfa Romeo e sesto Hamilton con la Mercedes. Solo dodicesima invece l'altra Mercedes di George Russell, che non riesce a confermare le buone sensazioni arrivate dalle prove libere. Questa la griglia di partenza: 1 Leclerc, 2 Sainz, 3 Verstappen, 4 Perez, 5 Bottas, 6 Hamilton, 7 Gasly, 8 Norris, 9 Tsunoda, 10 Stroll, 11 Alonso, 12 Russell, 13 Vettel, 14 Ricciardo, ... Leggi su agi (Di sabato 7 maggio 2022) AGI - Uno-duenelle qualifiche deldistorica edizione sul circuito della Florida. Charles Leclerc partirà davanti a tutti con il suo compagno Carlos Sainz subito alle spalle per unarossa. Terzo Max Verstappen con la sua Red Bull, autore di un errore nell'ultimo tentativo, seguito dal compagno di scuderia Sergio Perez. Quinto Bottas con l'Alfa Romeo e sesto Hamilton con la Mercedes. Solo dodicesima invece l'altra Mercedes di George Russell, che non riesce a confermare le buone sensazioni arrivate dalle prove libere. Questa la griglia di partenza: 1 Leclerc, 2 Sainz, 3 Verstappen, 4 Perez, 5 Bottas, 6 Hamilton, 7 Gasly, 8 Norris, 9 Tsunoda, 10 Stroll, 11 Alonso, 12 Russell, 13 Vettel, 14 Ricciardo, ...

