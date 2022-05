Olanda | nuovo ingresso nello staff | ecco l’ex Juve Davids

(Di sabato 7 maggio 2022), nuova avventura con l’centrocampista dellafa ora ufficialmente parte dellotecnico del ct Van Gaal Edgarè entrato a far parte dellodell’centrocampista e Pitbull dellaè diventato collaboratore del Ct Van Gaal. L’annuncio è arrivato tramite i canali ufficiali della Federazione della nazionale arancione. Lo scorso anno, per qualche mese, aveva allenato una squadra della terze serie portoghese prima di essere esonerato. Dal 2013 è ambassador dellanel mondo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

