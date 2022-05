Meloni nel mirino della band P38 Fazzolari | “Vigliacchi che inneggiano alla violenza sulle donne”

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 7 maggio 2022) Non solo il mito delle Br e la rabbia violenta contro le vittime del terrorismo rosso, Aldo Moro in testa. Neldei P38-La Gang anche Giorgia. La leader di Fratelli d’Italia rimane il bersaglio preferito dsinistra politica, pseudo-culturale, accademica. E pseudo-musicale. Latrap, molto apprezzata dall’estrema sinistra italiana, che in questi giorni è stata al centro di polemiche sui social, minaccia in modo esplicito la presidente di Fratelli d’Italia. P38 minacciano la, la solidarietà diLo ha scoperto Giovanbattista, che è andato a spulciare tra le pieghe del testocanzone Moda italiana. Che recita letteralmente “Poi vota Fratelli d’Italia/Se avessi davanti la faccia di Giorgia/ Ti giuro che ...