(Di sabato 7 maggio 2022) Inc’è un vero dramma che si è abbattuto sul programma. Illo havia per sempre Nelle ultime oreè stata sconvolta da una notizia molto triste, un lutto inaspettato provocato proprio da uno dei mali più brutti di quest’epoca, un. Ma cosa è accaduto? È questo un avvenimento che interessa proprio uno dei programmi di punta di, Uomini e Donne. Si tratta proprio di quel format, seguito ogni giorno da milioni di Italiani, e che vedono Maria De Filippi alla conduzione. È proprio per le dinamiche a cui si può assistere, cheoggi riesce ad ottenere degli ascolti da record. Di sicuro complici sono anche i personaggi, che troviamo dietro le telecamere, dame e cavalieri insieme a tronisti e ...

Advertising

FRAJAMAS : @durso_club @carmelitadurso Vabbè e solo la piu falsa delle conduttrice della TV adesso e arrivato alla ul… - MediasetTgcom24 : Al 'Maurizio Costanzo Show' tra Mughini e Sgarbi finisce a insulti e spintoni #ivazanicchi #vittoriosgarbi #sgarbi… - Fabio82593134 : Rissa in studio tra Mughini e Sgarbi - McVin63 : Ma sarà vero o è tutta finzione. - EnzoSulWeb : #Sgarbi inizia la rissa con #Mughini,agitandosi e dandogli dell'imbecille. Quest' ultimo e' stato quindi provocato… -

il Democratico

...50 terrà compagnia il pubblico. Ma scopriamo insieme cosa accadrà nelle prossime puntate. ... costretta,per accettare un passaggio da Cesur , che ovviamente preferisce stare accanto ...Nonbene il terzo appuntamento con The Band di Carlo Conti . Il nuovo programma musicale di Rai1 ... Un mini riscatto dunque di, che nella serata di giovedì era stata invece travolta dal ... Mediaset, finisce nella tragedia: il tumore se l’è portato via | Era ancora giovane In Mediaset c'è un vero dramma che si è abbattuto sul programma. Il tumore lo ha portato via per sempre, ecco i dettagli ...La mamma è sempre la mamma. Domenica 8 maggio arriva il giorno dedicato alla donna più importante della nostra vita: la «Festa della Mamma». E anche Mediaset ha ...