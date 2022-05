Massimo Ranieri ricoverato al Cardarelli di Napoli con una costola rotta

(Di sabato 7 maggio 2022) AGI - Solo una, e sta bene nel complesso,. Il popolare artista ieri sera intorno alle 22, durante il suo spettacolo al teatro Diana di'Sogno o son desto', è caduto scendendo una scaletta al centro del palco mentre cantava, probabilmente per aver messo un piede in fallo. Show interrotto e 118 subito arrivato. L'artista è stato portato aldidove è stato sottoposto a esami e tenuto sotto osservazione. Secondo quanto ricostruito dall'AGI, a un certo punto dello show 'Sogno o son desto', il popolare artista napoletano, 71 anni da tre giorni, è inciampato scendendo dalla scaletta tra palco e platea. (Aggiornato alle ore 8,00)

