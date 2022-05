Marelli a sorpresa | “Se fischi il contatto si può concedere calcio di rigore!”

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 7 maggio 2022) Si sta giocando in questi minuti Torino-Napoli, sfida davvero interessante valida per la 36esima giornata di questo campionato di Serie A. Al 21? circa c’è stato un episodio veramente curioso che avrebbe potuto portare ad undi rigore per gli azzurri: non c’è stato però ilo del direttore di gara Prontera. Koulibaly Torino Napolia DAZN: “Poteva esserci un rigore per il Napoli” Al 21? Kalidou Koulibaly ha praticamente percorso tutto il campo palla al piede, ma al momento dell’arrivo in area di rigore avversaria è caduto in seguito ad uncon il piede di Andrea Belotti. L’arbitro Prontera haatodi punizione e prontamente Luca, commentatore DAZN ed ex arbitro, ha commentato l’episodio: “Il ...