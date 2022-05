LIVE – Torino-Napoli 0-0: inizia il match! (Di sabato 7 maggio 2022) Gara numero trentasei in campionato, protagoniste Torino e Napoli. Gli azzurri di Spalletti hanno già centrato l’obiettivo Champions League, adesso si punta a concludere al meglio la stagione. Fischio d’inizio alle ore 15:00 in quella che sarà la penultima sfida fuori casa per la squadra azzurra. Di seguito le formazioni ufficiali del match e la diretta testuale. Formazioni ufficiali Torino-Napoli Torino (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Bremer, Rodriguez; Singo, Ricci, Mandragora, Vojvoda; Praet, Brekalo; Belotti Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen Di seguito la diretta testuale del match: Tweets by sscNapoli Leggi su spazionapoli (Di sabato 7 maggio 2022) Gara numero trentasei in campionato, protagoniste. Gli azzurri di Spalletti hanno già centrato l’obiettivo Champions League, adesso si punta a concludere al meglio la stagione. Fischio d’inizio alle ore 15:00 in quella che sarà la penultima sfida fuori casa per la squadra azzurra. Di seguito le formazioni ufficiali del match e la diretta testuale. Formazioni ufficiali(3-4-2-1): Berisha; Izzo, Bremer, Rodriguez; Singo, Ricci, Mandragora, Vojvoda; Praet, Brekalo; Belotti(4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen Di seguito la diretta testuale del match: Tweets by ssc

